На Пхукете полиция оштрафовала двух россиян за «секс в тук-туке»

В ходе беседы с полицией туристы заявили, что на самом деле сексом не занимались, но оба были частично обнажены.

8 Мая 2017 10:22:52

Полиция задержала двух иностранцев, предположительно, застигнутых за сексом в тук-туке на пляжной дороге в Кароне на прошлой неделе.

Инцидент получил широкий резонанс после того, как пользователь Facebook Сорнчай Уадсри 5 мая выложил в сеть видео, снятое из салона автомобиля, двигавшегося следом за тук-туком. На записи было видно молодого человека и девушку, которая обнимала партнера и ритмично двигалась, откинувшись назад поперек салона и упираясь руками в сиденье. Пользователь, выложивший в сеть видео, предположил, что пара занималась сексом.

«Неужели они не могли потерпеть до отеля? Правда, они никак не могли потерпеть с этим?» – гласила подпись к видео. Впоследствии ролик был удален.

«Видео стало вирусным и собрало множество комментариев. Так что мы установили личность находившегося за рулем водителя, и тот проводил сотрудников полиции к месту в Пхукет-Тауне, где его пассажиры остановились», – рассказал «Новостям Пхукета» подполковник Нарыват Путтавиро из туристической полиции Пхукета.

По словам офицера, задержанные оказались туристами из России, их имена полицейский предавать огласке не стал.

Полковник Путтавиро отметил, что волонтеры туристической полиции провели беседу с иностранцами, в ходе которой последние заявили, что на самом деле сексом не занимались, но при этом действительно были частично обнажены.

«Они заявили, что не знали, что это является нарушением закона», – добавил полковник Путтавиро.

Туристы были оштрафованы на 500 бат каждый за непристойное поведение в общественном месте. Именно так тайское законодательство трактует появление на публике в обнауженном виде.