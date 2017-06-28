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На Пхукете подписали антикоррупционный меморандум

Администрация Пхукета и Комиссия по борьбе с коррупцией в госсекторе (РАСС) подписали меморандум о взаимопонимании.

Новости Пхукета

28 Июня 2017 10:54:30

Подписанный 27 июня антикоррупционный меморандум о взаимопонимании преследует цель повысить прозрачности работы государственных органов и снизить за счет этого коррупционный потенциал в этой сфере.

Документ должен поддержать реализацию Закона об упрощении процедур лицензирования от 2015 года. Согласно ему органы власти обязаны при общении с гражданами (к примеру, при регистрации бизнеса) полностью объяснять заявителям все ожидающие их процедуры с указанием сроков, размеров госпошлин и так далее. Закон принимался для повышения прозрачности работы государственных служб и борьбы с практикой неофициальных доплат за ускорение или облегчение бюрократических процедур.

Пхукет стал первой провинцией Таиланда, где местная администрация и Комиссия по борьбе с коррупцией в госсекторе (РАСС) решили подписать официальный антикоррупционный меморандум. Губернатор Пхукета объяснил это реализуемым на острове проектом «цифрового города» (Smart City)

«Пхукет – второе из мест в стране (после Бангкока) которое правительство решило развивать в качестве Smart City с акцентом на применение высоких технологий ради блага людей», – заявил губернатор Норрапхат Плодтхонг.

«Пхукет будет бороться с коррупцией во всех ее проявлениях, чтобы этого являения нигде на острове больше быть не могло», – добавил он.

Как именно провинция намерена бороться с коррупцией губернатор не уточнил. Также не прокомментировал он и ход многочисленных антикоррупционных расследований, включая масштабную проверку жалоб граждан, начатую его предшественником в феврале (см. здесь и здесь). Ее итоги достоянием гласности так и не стали.

Генсек РАСС Прайонг Прияджит в свою очередь подчернул, что борьба с коррупцией на Пхукете принципиально важна еще и потому, что именно по этой провинции туристы судят о Таиланде.

«Коррупция среди госслужащих вредит репутации Пхукета по всему миру», – заявил он.

Прайонг Прияджит призвал граждан сообщать официальным лицам о проявлениях коррупции на острове. Впрочем, ранее сами представители антикоррупционных ведомств говорили, что местный бизнес не готов проявлять активность в борьбе с коррупцией, резонно опасаясь негативных последствий со стороны коррумпированных чиновников и силовиков.

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