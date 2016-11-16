На Пхукете перехвачено более 1000 кг нелегально ввезенной говядины

Полиция задержала двоих мужчин за нелегальный ввоз продуктов питания. Примечательно, что ввезена говядина была из Индии.

16 Ноября 2016 15:55:40

Департамент животноводства изъял больше тонны нелегальной говядины.

Департамент животноводства провинции Пхукет при поддержке военных конфисковал 1342 кг говядины, нелегально ввезенной в страну из Индии. Операция была проведена 15 ноября в Тамбоне рассада.

Ориентировка поступила на остров из офиса Департамента животноводства по 8 региону (Пхукет, Ранонг и Чумпхон). Заручившись поддержкой военных, сотрудники ведомства проверили два указанных в документе адреса, и изъяли две партии замороженной говядины.

По первому из указанному адресов было изъято 300 кг мяса, там же был задержан и предполагаемый владелец, некто Чайонг Конгчамнан. По второму адресу полиция конфисковала 1042 кг продукции и также задержала владельца, некого Бораката Тортхипа.

Мужчинам будут предъявлены обвинения в незаконном импорте продуктов питания в Королевство, а также в хранении и перевозке нелегальных товаров.