На Пхукете открылась выставка, посвященная аэропортам Таиланда

Международный аэропорт Пхукета празднует 38-й день рождения управляющей комплексом госкорпорации Airports of Thailand (AoT).

30 Июня 2017 11:02:55

В рамках праздничных мероприятий в аэропорту Пхукета была организована выставка, посвящанная истории тайских аэропортов и планам по их развитию.

Экспозиция находится на третьем этаже международного терминала, рядом со стойками регистрации В и С в зале отправления. Открыта выставка будет до 3 июля.

Кроме того, вплоть до 5 июля каждый 38-й пассажир, входящий в международный терминал, будет получать памятный подарок.