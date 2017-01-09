На Пхукете организуют сеть из 1000 точек доступа бесплатного WiFi

В рамках программы Phuket Smart City бесплатный WiFi должен появиться на всех главных пляжах и в других местах, пользующихся популярностью у туристов и местных жителей.

9 Января 2017 09:24:37

Беслпатный WiFi доступен в Патонге уже сейчас. Фото: Sasint

Провайдер CAT Telecom намерен обеспечить Пхукет бесплатным уличным интернетом, оборудовав на острове 1000 точек доступа WiFi для туристов и местных жителей. Первые 149 из них уже работают в Патонге и Пхукет-Тауне, подтвердил «Новостям Пхукета» менеджер пхукетского офиса CAT Telecom Чайют Родджанапиттаякун.

По словам господина Родджанапиттаякуна, 120 роутеров установлены в Патонге, а еще 29 – в Пхукет-Тауне. Доступ в интернет предоставляется на скорости 100/25Mbps, все точки доступа носят имя – @SmartCityFreeWiFibyCAT.

«При регистрации от граждан Таиланда потребуется ввести номер ID-карты, от иностранцев – номер паспорта. Для завершения процесса регистрации нужно будет использовать аккаунт в Facebook или Twitter, либо указать адрес электронной почты или номер телефона для верификации по SMS», – рассказал Чайют Родджанапиттаякун, добавив, что процесс регистрации простой и интуитивно понятный.

По словам господина Родджанапиттаякуна, в Патонге бесплатный интернет сейчас доступен на Thaweewong Rd (идущей вдоль пляжа улице), Bangla Rd, Rath-U-Thit 200 Pee Rd, а также в полицейском участке и больнице Patong Hospital. В Пхукет-Тауне бесплатный WiFi есть в Сапан-Хине, на очереди – центр Старого города.

«Мы планируем увеличить число точек доступа на Thalang Rd в Пхукет-Тауне к китайскому Новому году, который выпал на 28 января», – пообещал Чайют Родджанапиттаякун.

По словам менеджера CAT Telecom, бюджет в 240 млн бат на реализацию проекта уже имеется, однако активно устанавливать обещанные 1000 точек доступа компания сможет после того, как на это официально даст зеленый свет Министерство связи (с сентября этого 2016 года – Министерство цифровой экономики и общества).

«Мы ожидаем получить одобрение до конца февраля», – отметил господин Родджанапиттаякун.

«После завершения проекта бесплатный WiFi будет на каждом из главных пляжей, в каждом муниципалитете и у каждой туристической достопримечательности», – заявил он, добавив, что произойдет это до конца 2017 года.

Как отмечал ранее губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан, проект стал результатом взаимодействия муниципалитета Патонга, CAT Telecom, Агентства по продвижению отрасли программного обеспечения (SIPA) и консорциума Phuket City Development Company (PKCD). Последний, кроме интернета, намерен организовать на острове и современное автобусное сообщение.