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На Пхукете наградили школьницу, вернувшую женщине потерянный кошелек

Девятилетняя Пиярат Букткхэк из Камалы получила награду после того, как вернула владелице найденный на обочине кошелек с 130 тыс. бат наличными и более чем 90 г золота.

Новости Пхукета

20 Апреля 2017 17:06:41

Фото: Муниципалитет Чернг-Талей
Фото: Муниципалитет Чернг-Талей

Как пишет Bangkok Post (и ранее сообщали пхукетские СМИ), в понедельник, 17 апреля, жительница Камалы Нуклай Сангкэу потеряла крупную сумму своих сбережений. В тот день 55-летняя женщина возвращалась из банка на мототакси и не заметила, как у нее выпала кошелек, в котором находились наличные на оплату лечения мужа (130 тыс. бат) и более 90 г золота (122 тыс бат по текущим ценам).

Девятилетняя Пиярат Букткхэк нашла кошелек на обочине дороги и отнесла его родителям, с которыми затем связалась сама Нуклай Сангкэу, благо ее мобильный телефон был в том же кошельке, что деньги и золото. От госпожи Нуклай школьница получила за доброту и честность 2000 бат, а администрация Чернг-Талей предоставила девочке образовательный грант и вручила сертификат о достойном поступке.

Как пишет Bangkok Post, губернатор Пхукета Норапат Плодтхонг также намерен отметить поступок Пиярат Букткхэк.

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