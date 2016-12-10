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На Пхукете начинается строительство тоннеля у поворота на аэропорт

Строительные работы на пересечении Thepkrasattri Rd и шоссе 4026 должны начаться сегодня утром, 10 декабря.

Таньялак Сакут

10 Декабря 2016 10:05:45

Руководство аэропорта Пхукета уже обратилось к отдыхающим с просьбой закладывать дополнительное время на дорогу до аэропорта, поскольку строительные работы могут вызвать пробки. При этом пользователи социальных сетей начали сообщать о затруднениях в движении транспорта еще до начала строительства, когда рабочие только готовились к запуску проекта.

Как пояснил инженер Сомкиет Йимпонг, курирующий строительство от лица Департамента скоростных магистралей Пхукета, проект должен быть завершен к 17 июня 2019 года. Подрядчиком выступает Italian-Thai Development Co Ltd (Ital-Thai), строившая тоннель у Central Festival (и сдавшая его с задержкой). Новый тоннель должен обойтись в 500 млн бат.

Схема движения на пересечении Thepkrasattri Rd и шоссе 4026 уже реорганизована. На первом этапе был закрыт поворот от с трассы 4026 направо. Водители, следующие из аэропорта в сторону Пхукет-Тауна, должны повернуть на Thepkrasattri Rd налево (в сторону моста Sarasin), а затем сделать разворот и продолжить движение на юг. 

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