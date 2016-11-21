На Пхукете начались работы по восстановлению пляжей

Руководство национального парка Sirinart подтвердило, что специалисты приступили к работам по восстановлению северных пляжей, пострадавших от эрозии в сезон муссонов.

21 Ноября 2016 09:45:24

Глава пхукетских спасателей подтвердил, что пляжи снова красивы и безопасны. Осталось лишь устранить последствия штормов. Фото: Phuket Lifeguard Service

«Как все знают, погодные условия в последние два месяца вызвали эрозию на некоторых пляжах западного побережья Пхукета. В некоторых местах это привело к падению деревьев, росших вдоль побережья», – напомнил глава парка Sirinat Китипат Тхарапибан (подробнее читайте здесь и здесь).

«Сейчас мы реализуем проект по восстановлению этих пляжей. По нашей оценке от эрозии пострадало около 100 м побережья на Най-Янге и 25 м на Май-Кхао. Первым этапом работы будет уборка оставшихся поваленных деревьев», – рассказал господин Тхарапибан.

На минувшей неделе СМИ сообщили, что большой проект по борьбе с эрозией пляжей будет реализован в Паттайе. По словам Китипата Тхарапибана, соответствующая инициатива запланирована и на Пхукете.

«Мы запустим проект аналогичный тому, который реализуется в Паттайе. На восстановление пострадавших пляжей Пхукету будет выделен бюджет в 70 млн бат. В рамках проекта будет восстановлено 2,5 км побережья на пляже Сай-Кэу и 1 км на пляже Най-Янг. Мы надеемся получить бюджет в ближайшее время», – заявил Китипат Тхарапибан.

Тем временем пляжные спасатели подтвердили, что высокий сезон на Пхукете вступил в свои права и пляжи острова снова красивы и безопасны.

«Най-Янг и Май-Кхао снова выглядят прекрасно. Сейчас, когда шторма закончились, люди возвращаются на пляжи. Прекрасно вновь видеть голубое небо и изумрудный океан. Я надеюсь, что мы сохраним нашу природу для следующих поколений», – заявил президент Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань.