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На Пхукете ликвидировали основные последствия утренних наводнений

Подтоплены оказались улицы Пхукет-Тауна и Патонга, цыганская деревня в Раваи и известные уязвимые участки на главном шоссе острова.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Августа 2017 17:17:51

Обильные осадки привели к локальным наводнениям на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Обильные осадки привели к локальным наводнениям на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Власти Пхукета сообщили о ликвидации основных последствий наводнений, вызванных обильными осадками, которые выпали на острове в ночь на 15 августа и в течение первой половины дня.

Больше всего опасений вызывал уровень воды в канале Банг-Яй, протекающем через историческую часть Пхукет-Тауна. В результате дождей клонг едва не вышел из берегов.

В течение дня сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) расчистили канал в районе пересечения Phang Nga Rd. и Phuket Rd. (у старого здания полицейского участка), и постепенно уровень воды в нем начал спадать.

В Патонге подтоплена была улица Rat-U-Thit 200 Pi Rd. в районе больницы Patong Hospial, где уровень воды в определенные моменты достигал 30 см. Также подтоплена была парковка у полицейского участка Патонга, где находились задержанные полицией транспортные средства.

Кроме того, улица 50 Pi Rd. в Патонге оказалась заблокирована упавшими на проезжую часть деревьями в результате обвала грунта. Муниципалитет оперативно расчистил завалы.

В Раваи помощь потребовалась жителям цыганской деревни, где уровень воды достигал 50 см. На помощь морским цыган были направлены работники муниципалитета с помпами для откачки воды.

Традиционно была затоплена Thepkrasattri Rd. в районе главного магазина сети Super Cheap и еще несколько участков в районе памятника Героиням и к северу от него. Во всех проблемных точках полиция оказывала помощь водителям и регулировала движение транспорта.

Также из-за дождей был перекрыт доступ к водопаду Тонсай на территории природного заказника Khao Phra Thaew Non-Hunting Area. Доступ был закрыт из-за возможности обвала грунта. Впрочем, пока эти опасения не подтвердились.

 

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