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На Пхукете 68-летняя англичанка борется за жизнь после дорожной аварии

Экспаты Таиланда собирают средства на помощь 68-летней Роуз Везерилл, которая потеряла мужа и сына в дорожной аварии, а сейчас борется за жизнь в пхукетской больнице.

Новости Пхукета

2 Июня 2017 12:49:44

Фото: Gary Libby / Weboon
Фото: Gary Libby / Weboon

Сбор средств на платформе Weeboon начал Гарри Либби, близкий друг сына госпожи Везерилл. Он рассказал, что 21 апреля пикап, в котором находилась Роуз, ее муж Артур и сын Дэвид, столкнулся с грузовиком. Оба мужчины погибли, а Роуз Везерилл была госпитализирована с многочисленными травмами. Госпожа Везерилл провела 11 дней в больнице Surat Thani Hospital (авария произошла в этой провинции), а затем была переведена в Bangkok Hospital Phuket.

Гарри Либби рассказал, что Роуз и Артур прибыли в Таиланд из Англии, чтобы навестить Дэвида, который жил здесь с женой и двумя детьми. Перевод Роуз в больницу на Пхукете объясняется тем, что именно здесь, на острове, живут ее невестка и внуки.

«Все средства, которые нам удастся собрать, будут направлены на покрытие больничных счетов, которые уже приблизились к 400 тыс. бат. Если же после этого останутся какие-то свободные деньги, то мы их пожертвуем на другое доброе дело», – заявил Гарри Либби.

По его словам, параллельно сбор средств ведется и в Великобритании. Сделать пожертвование можно по этой ссылке.

Напомним, что именно кампания на Weboon помогла собрать средства на лечение двух подростков из России попавших в дорожную аварию ранее в этом году. Средства на помощь брату и сестре Мокшанцевым жертвовали люди самых разных национальностей.

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