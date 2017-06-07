На Найтоне снова замечены португальские кораблики

Пхукетские спасатели сообщили, что на пляже Найтон в очередной раз были замечены ядовитые португальские кораблики.

7 Июня 2017 16:39:05

Фото: Phuket Lifeguard Service

В среду, 7 июня, сотрудники Phuket Lifeguard Service опубликовали на своей странице в Facebook фотографию ядовитой сифонофоры (физалии), найденной на пляже Найтон в северной части острова.

Ранее в беседе с «Новостями Пхукета» глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань уже предупреждал, что «сезон корабликов» начался и напоминал отдыхающим о том, что контакт с сифонофорой может быть крайне болезненным, хотя случаев гибели людей от яда физалий в Таиланде зафиксировано не было.

По словам Пратхаюта Чуаюаня, в случае контакта с корабликом необходимо промыть пораженный участок кожей теплой или морской водой, после чего обратиться к медиками, чтобы удостовериться в отсутствии каких-либо последствий. Если на пляже, где произошел инцидент, есть спасатели, то следует попросить о помощи их. Все сотрудники Phuket Lifeguard Service прошли соответствующее обучение.

Напомним, португальские кораблики появлятся на пляжах Пхукета каждый год в сезон муссонов, с мая по октябрь включительно. В прошлом году спасателям пришлось даже закрыть для посещения два пляжа на западном побережье из-за того, что сифонофор было слишком много.

