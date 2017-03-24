На марафоне в Лагуне ждут 7000 человек

Из-за количества участников с прошлого года соревнования уже стали двухдневными. В этот раз они пройдут 3-4 июня.

30 Марта 2017 13:34:01

Фото: Laguna marathon

Организаторы ежегодных соревнований Laguna Phuket Marathon ожидают, что на 12-м мероприятии этой серии, соберется более 7000 спортсменов из 40 стран, как профессиональных легкоатлетов, так и просто любителей спорта. Такие цифры были озвучены на пресс-конференции, посвященной марафону 2017 года, который пройдет в пхукетской Лагуне 3-4 июня. Как и в предыдущие годы, организационными моментами будет заниматься Go Adventure Asia, а контроль результатов обеспечит Sportstats Asia.

Laguna Phuket Marathon – крупнейший марафон в Юго-Восточной Азии. Формат в последние годы предусматривает несколько дистанций: 2 км (детский забег), 5 км, 10,5 км, 21 км (полумарафон) и 42 км (марафон). Начиная с прошлого года соревнования являются двухдневными. Забеги на 2 км, 5 км и 10,5 км проводятся в субботу, а марафон и полумарафон – утром воскресенья. Организаторы заявляют, что непосредственно на марафон уже записались почти 2000 человек.

Посол Laguna Phuket Marathon в Таиланде – Патчарасри Бенджамат, которая обещает выйти на дистанцию в июне и призывает к этому других жителей и гостей Таиланда. Промо-кампания в социальных сетях проходит под хэштегом #MyFirstTime. Для самой Патчарасри Бенджамат участие в Laguna Phuket Marathon также станет «ее первым разом».

«Мы на пути к тому, чтобы собрать рекордное количество участников в этом году. Количество зарегистрировавшихся уже высоко прямо сейчас, а всего мы ожидаем 7000 человек. Кроме значительного числа местных участников, мы планируем приветствовать и иностранцев, в количестве, которого никогда не было раньше», – заявил генеральный менеджер Go Adventure Asia Роман Флоссер.

По его словам, Laguna Phuket Marathon – это совершенно особенные мероприятия, где спортивная составляющая дополняется туристической. К тому же проходят забеги в одной из самых живописных частей Пхукета. Организаторы отмечают, что больше половины участников специально ради марафона прилетают в июне на Пхукет, где их уже ждет первоклассная туристическая инфраструктура и возможность дополнить спортивный челлендж приятным отпуском.

Напомним, что в прошлом году Laguna Phuket Marathon собрал более 6000 атлетов. Регистрация на участие в соревнованиях 2017 года уже открыта. Записаться на участие можно на www.phuketmarathon.com и www.gotorace.com. Дополнительная информация по телефону +66 2 236-2931-2.