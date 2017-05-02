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На Коралловом острове прошел большой субботник

С пляжей и рифов Кораллового острова (Ко-Хей) собрали более тонны мусора в рамках большого субботника, прошедшего 29 апреля.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Мая 2017 09:11:52

Уборка на Коралловом острове была организована факультетом технологий и окружающей среды пхукетского кампуса Университета Принца Сонгкхла. Студенческую инициативу, получившую название Big Cleaning Day at Coral Island, также поддержали официальные лица и около десятка туроператоров, организующих однодневные экскурсии на Ко-Хей.

Именно массовый турпоток на остров (около 800-1000 туристов в день) экологи считают главной причиной загрязнения акватории острова и гибели кораллов. В прошлом месяце Департамент морских и прибрежных ресурсов сообщил, что популярность Ко-Хей как туристического направления привела к гибели 75% кораллов. В это свете ведомство настаивает на временном запрете на посещение рифов и уже отправило соответствующий запрос кабинету министров.

Комментируя итоги субботника, директор компании-туроператора Nonthasak Marine Co Ltd Сурия Тахмчу подчеркнул, что большая уборка стала первым ответом на экологическую угрозу.

«Вероятно, что турпоток на остров продолжит расти, что лишь увеличит количество мусора, особенно непосредственно в море. Это мероприятие было организовано для стимулирования экологически устойчивого туризма и информирования людей о необходимости защиты природы. Также оно позволит объединить работников туристической отрасли», – заявил Сурия Тахмчу, компания которого также зарабатывает на организации экскурсий на Ко-Хей.

Отметим, что прямо сейчас на острове проходит недельная кампания за чистоту под названием Big Cleaning Week. Уборка стартовала в понедельник, 1 мая, и продолжится вплоть до конца недели. Субботники в рамках кампании должны пройти по всему острову.

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