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На искусственных рифах у Пхукета высадили новую партию кораллов

В течение трех дней дайверы занимались восстановлением экосистемы у островов Майтон и Рача, где ранее были заложены искусственные рифы.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Апреля 2017 10:49:11

Участие в кампании по восстановлению экосистемы приняли представители Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) и Морского биологического центра на Пхукете (РМВС), а также студенты-волонтеры из пхукетского кампуса Университета Принца Сонгкхла (PSU).

В течение трех дней участники акции высадили на искусственных рифах 1,6 тыс новых кораллов, доведя их общую численность до 6 тыс.

«Мы продолжим работу до тех пор, пока не доведем количество кораллов до запланированных 24 тыс.», – заявил Ватчарин Тхинталанг из DMCR.

«Благодаря этому число кораллов будет быстро увеличиваться, а с ростом самих кораллов они заселят и другие территории», – добавил он.

Напомним, с января этого года пхукетское отделение DMCR начало работы по восстановлению экосистемы у острова Рача-Яй, находящегося в 18 км к югу от побережья Пхукета и крайне популярного среди туристов. В частности, ведомство заложило бетонные блоки для создания новых коралловых рифов в бухтах Баток-Бэй, Сиам-Бэй, Ла-Бэй и Теу-Бэй. Одновременно были усилены меры по защите экосистемы. Подробнее читайте здесь.

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