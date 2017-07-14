На черной скале: Почти секретный вьюпоинт в южной части Пхукета

Джейми Монк с семьей выбрались на Черную скалу и оценили виды на южное побережье острова.

16 Июля 2017 13:00:00

На Пхукете и в его окрестностях всегда можно найти что-то новенькое, даже если ты живешь здесь давно. Так год назад мы обнаружили в провинции Пханг-Нга смотровую площадку Самет-Нангше, которая стала просто потрясающей находкой. Тогда о ней почти никто не знал, а сейчас уже несколько туроператоров включали Самет-Нангше в свои экскурсионные программы.

На Пхукете, кроме известных смотровых площадок, тоже есть места, подобные Самет-Нангше. Одно из них – Черная скала или Черный утес. Официального английского названия у этого вьюпоинта нет, а по-тайский он называется Па Хин Дам, то есть и скала, и утес.

Впервые я узнал об этом месте четыре года назад, и тогда меня попросили сохранить Черную скалу в секрете. Но сейчас о ней можно рассказать по двум причинам. Во-первых, я наконец-то побывал там и составил впечатление воочию. Во-вторых, секрет уже давно раскрыт, в чем можно убедиться, если набрать Па Хин Дам в Google по-тайский. Кроме того, ведущая к скале дорога в последние годы стала намного лучше и на ней даже появились указатели на тайском и английском.

Скала возвышается над пляжем Най-Харн, но дорога к ней начинается западнее, недалеко от Karon Viewpoint. Это та же дорога, которая ведет к «частному пляжу» Нуй (Nui Beach). Примерно в одном километре от ее начала вы увидите развилку: направо и вниз по склону – к пляжу Нуй, а налево – к Черной скале. По пути вам встретятся два указателя: сначала деревянная табличка с надписью Па Хин Дам на тайском, а затем огромный валун, на котором то же название будет написано по-английски. У камня мы обнаружили несколько машин и мотоциклов, так что об этом вьюпоинте некоторые жители Пхукета точно знают, хотя таких сейчас, наверное, немного.

Как и другие посетители, мы оставили свой пикап у валуна с надписью и начали подниматься наверх по узкой тропинке слева от дороги. Тропа между деревьями хорошо различима, подъем занимает десяток минут, некоторые участки довольно крутые, так что смотрите под ноги. Впрочем, много сил подъем не займет и вспотеть вы не успеете. На вершине же будет ждать скалистая площадка с фантастическим видом.

Черная скала возвышается над уровнем моря примерно на 290 метров. Внизу вы увидите пляжи Най-Харн и Януй, а прямо напротив – холм с ветряками. Когда стоишь у ветряков, то кажется, что ты достаточно высоко, но когда ты на Черной скале, то ветряки где-то там внизу.

С секретного вьюпоинта также видно мыс Промтхеп и острова, включая остров Бон, Коралловый остров и Рача-Яй, который вообще-то находится в 20 км к югу от Пхукета.

Пожалуйста, обратите внимание, что места на Черной скале не так уж много, а обрыв очень и очень крутой. Я совершенно серьезно рекомендую соблюдать осторожность: ограждения на вьюпоинте никакого нет, так что прыгать и бегать здесь не стоит. При желании можно осторожно спуститься на небольшую ровную площадку у самого обрыва, но, пожалуйста, будьте аккуратны.

Мы провели на вершине порядка 20 минут, после чего направились домой, договорившись попробовать заглянуть сюда как-нибудь в часы заката. На обратной дороге также открывались приятные виды на лежащие к северу холмы. Нельзя не признать, что холмами Пхукет исключительно богат, и даже имя свое получил в честь них. На малайском языке слово «бхукит» значит именно холм.

Что касается того, станет ли Черная скала когда-нибудь популярным вьюпоинтом, то здесь покажет время. Очень похоже на то, что, улучшив дорогу и поставив указатели, местный землевладелец заметно облегчил доступ к вьюпоинту. Теперь Черную скалу достаточно легко найти, особенно если заранее знать, что ищешь. Ну а для тех, кто не хочет лезть в горы пешком, на Пхукете есть множество других вьюпоинтов с легким и удобным доступом.

Джейми Монк – один из давних резидентов Пхукета, дайвер и блогер. Другие заметки и фотографии Джейми ищите на jamie-monk.blogspot.com.

