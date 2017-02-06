На Bypass Rd. к северу от тоннеля началась замена асфальта

Ремонт дорожного полотна проводится на участке протяженность 1 км к северу от тоннеля. Асфальт меняют на полосе, ведущей к Thepkrassattri Rd. (в сторону аэропорта).

6 Февраля 2017 17:56:30

Глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Папиветвуттисак Сукки предупредил водителей о необходимости проявлять осторожность при движении по Bypass Rd. в северном направлении (от Tesco Lotus к пересечению с Thepkrassattri Rd.) после выезда из тоннеля у Tesco.

Как подтвердил господин Сукки, на участке дороги протяженность 1 км проводится замена асфальта. Зона дорожных работ начинается примерно в 800 м после выезда из тоннеля (см. схему).

«Рабочие меняют дорожное покрытие, поскольку оно слишком неровное. До окончания работ для движения в северном направлении будет доступна лишь одна полоса», – заявил господин Сукки, предупредив водителей о возможных пробках. Движение в направлении к Tesco Lotus не затруднено.

«Работы займут какое-то время, я думаю, до середины марта», – отметил глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей.

«Мы понимаем, что это загруженная дорога и работы вызовут задержки в движении транспорта, но ремонта нельзя избежать по соображениям безопасности. Пока что мы просим всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на этом отрезке шоссе и учитывать возможные пробки при планировании поездки», – добавил он.