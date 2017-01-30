На Бангла-Роуд произошел пожар

Возгорание произошло вечером субботы, 28 января, на втором этаже ночного клуба Seduction.

30 Января 2017 10:55:44

Как пояснил «Новостям Пхукета» один из пожарных, возгорание произошло около 19:45 и на его ликвидацию потребовалось в районе двух часов. Посетители и сотрудники Seduction были эвакуированы из здания, в результате пожара никто не пострадал.

Причину пожара собеседник редакции назвать не смог, сославшись на то, что сперва полиция должна провести расследование.