Музей культуры китайских переселенцев временно закрыт

Муниципалитет Пхукет-Тауна подтвердил, что Музей культуры китайских переселенцев (Peranakannitat Museum) в Старом городе временно закрыт.

26 Мая 2017 17:02:10

Фото: Архив The Phuket News

Закрытие музея связано с тем, что на время визита туда Ее Королевского Высочества Принцессы Сириндхорн экспозиция была дополнена экспонатами, принадлежащими жителям Пхукета с китайскими корнями. Сейчас эти экспонаты, не являющиеся музейной собственностью, необходимо вернуть законным владельцам.

«Поэтому мы временно закрыли музей», – говорится в сообщении муниципалитета. Когда он откроется, уточнено не было.

При этом муниципалитет Пхукет-Тауна заверил жителей и гостей острова, что, вопреки информации в соцсетях, музейные залы отнюдь не пустые и посетители смогут ознакомиться с историей китайских переселенцев на Пхукете, когда музей откроется.