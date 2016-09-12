Муссоны вызвали масштабную эрозию почвы на пляже Най-Янг

Фотографии обвала песчаной полосы на пляже Най-Янг опубликовало в социальных сетях объединение пляжных спасателей – Phuket Lifeguare Service.

10 Сентября 2016 11:51:21

Публикация спасателей, демонстрирующая масштабы эрозии, была датирована 8 сентября. На следующий день после размещения фотографий, глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань подтвердил «Новостям Пхукета», что причиной обвала стали сезонные муссоны.

«В течение последней недели волны были большими и сильными. Прилив оказался тоже очень высоким, и люди просто не могли выйти на пляж. Волны вызвали эрозию по всему пляжу, а в некоторых местах повреждения оказались настолько сильными, что привели к падению деревьев. При этом никто из официальных лиц с инспекцией пляж еще не посетил», – рассказал Пратхают Чуаюань.

Сообщений о происшествии местные власти действительно пока не получали. Это 9 сентября подтвердил «Новостям Пхукета» сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Пану Киттикиет из муниципалитета Май-Кхао.

При этом глава ведомства ранее говорил, что подобные случаи в последнее время участились на Андамаском побережье. Речь шла о провинциях Пхукет, Пханг-Нга, Краби и Ранонг.

Напомним, что 31 августа муссоны стали причиной оползня в районе взлетно-посадочной полосы пхукетского аэропорта. Грунт со склона холма обвалился на дорогу, и власти приняли решение не возобновлять движение по ней, пока склон не будет укреплен (подробнее читайте здесь).