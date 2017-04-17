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Муниципалитет Раваи починил мост у рэгги-бара на Най-Харне

По словам главы муниципалитета, движение по мосту будет возобновлено до конца апреля.

Шела Рива

17 Апреля 2017 13:27:31

Движение по мосту у озера рядом с пляжем Най-Харн будет восстановлено в течение ближайших двух недель. К настоящему моменту компания-подрядчик уже закончила все строительные работы и проводит укладку асфальта, заявил «Новостям Пхукета» мэр Раваи Арун Сорос.

По словам мэра, муниципалитету не удалось выяснить, какое именно ведомство должно было отвечать за работы, поэтому вопрос администрация Раваи решила самостоятельно.

Ремонт моста, обрушившегося в конце февраля 2017 года, обошелся муниципалитуту в 1,3 млн бат. Подрядчиком выступила компания Phuket Systems Co Ltd. Новый мост, как отметил Арун Сорос, должен прослужить более тридцати лет.
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