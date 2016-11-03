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Мухаммад Мухи признался в закладке двух бомб в Патонге

Подозреваемый Мухаммад Мухи, задержанный по делу о взрывах в День Матери, дал признательные показания.

Юттават Лекмак

3 Ноября 2016 16:27:34

Правоохранители уже провели следственный эксперимент, восстановив хронологию событий, предшествовавших взрывам 12 августа.
Правоохранители уже провели следственный эксперимент, восстановив хронологию событий, предшествовавших взрывам 12 августа.

Заместитель начальника Королевской полиции Таиланда генерал-лейтенант Сривара Рангсипромкун подтвердил, что 20-летний Мухаммад Мухи, задержанный в рамках расследования дела о взрывах в Патонге, дал признательные показания.

«Один из подозреваемых, Мухаммад Мухи, сознался, что именно он был тем человеком, который заложил две бомбы в Патонге», – объявил генерал-лейтенант Рапнгсипромкун.

«На допросе он рассказал нам о бомбах, после чего разрыдался. Позже он сообщил, что получил взрывные устройства от лидера своей группы из трех южных провинций Таиланда, а затем доставил их на Пхукет на междугороднем автобусе», – добавил генерал.

Заместитель начальника полиции также рассказал, что правоохранители уже провели следственный эксперимент, восстановив хронологию событий, предшествовавших взрывам 12 августа.

Напомним, 12 августа в Патонге сработали два взрывных устройства, в результате происшествия был ранен один человек. Также в двух магазинах были обнаружены не сработавшие зажигательные бомбы (подробнее читайте здесь).

По подозрению в причастности к организации взрывов были объявлены в розыск 10 человек. В четверг, 20 октября, стало известно о задержании двух первых подозреваемых, одним из которых оказался 20-летний Мухаммад Мухи (подробнее – здесь).  

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