MQDC взяла восемь наград на Thailand Property Awards Пхукету на Thailand Property Awards досталась лишь одна награда в локальной номинации, на национальном уровне никто призов не удостоился. 30 Сентября 2016 16:36:37 Победители Thailand Property Awards 2016 года во главе с MQDC. Фото: Thailand Property Awards Лидером по количеству наград на 11-й ежегодной премии Thailand Property Awards стала MQDC Magnolia Quality Development Corporation. В общей сложности компания завоевала восемь призов, включая топовый – звание лучшего девелопера Таиланда. Участие в церемонии награждения приняли более 600 гостей, включая заместителя премьер-министра Сувата Липтапанлопа. Награждению победителей предшествовал конгресс, собравший ведущих специалистов по недвижимости, представителей экспертного сообщества и участников рынка. Успех MQDC и PACE Development В этом году награды Thailand Property Awards вручались в 33 номинациях, в каждой из которых жюри выбирало одного лучшего участника и нескольких высоко отмеченных (всего было получено более 200 заявок). MQDC Magnolia Quality Development Corporation и ее отдельные проекты стали лучшими в номинациях Best Developer, Best Green Development, Best Condo Development (Thailand), Best Ultra Luxury Condo Development (Bangkok), Best Luxury Condo Development (Bangkok), Best High-Rise Affordable Condo Development (Bangkok) и Best Residential Interior Design. Кроме того, MQDC получила награду Special Recognition in Sustainable Development. Что касается высоко отмеченных проектов, то здесь MQDC фигурирует еще пять раз, так что премия Thailand Property Awards 2016 принесла корпорации сразу 13 престижных наград. C внушительным набором призов ушли с церемонии награждения и руководители PACE Development. Эта компания стала лучшей в номинациях Best Residential Architectural Design, Best Luxury Villa Development (Hua Hin) и Best Villa Development (Thailand). Награду за лучшую программу социальной активности бизнеса в этом году получила Sansiri Plc. Приз за лучший отель достался Avani Riverside Bangkok Hotel от Minor Hotels. В сегменте розничных объектов отличились The Commons Co Ltd и Siam Piwat Co Ltd. В номинациях, связанных с дизайном, несколько раз фигурировало имя Minor Hotels. Персоной года в сфере недвижимости стал управляющий директор Major Development Сурия Пунворалак. Пхукет и Краби Премия этого года оказалась «бангокоцентричной», вплоть до того, что в организаторы выделили в отдельные группы высокоэтажные кондо и низкоэтажные кондо в Бангкоке, одновременно введя и разделения по стоимости предложения: отдельно для доступного жилья и отдельно для high-end.

В отличие от предыдущих лет Пхукету была выделена лишь одна номинация – Best Condo Development (Phuket). Премия в ней досталась кондоминиуму Twinpalms Residences MontAzure застройщика MontAzure. Высоко отмечены был и Saturdays Residence от The Attitude Club Co Ltd и The Beachfront Oceanfront Condos and Villas от Blue Horizon Developments. В национальных номинациях, таких как лучшая вилла или лучший дизайн представителей Пхукета в этом году не было. Зато на Thailand Property Awards свою собственную номинацию получили соседние провинции Пханг-Нга и Краби – Best Residential Development (Phang Nga/Krabi). Победу в этой категории одержал жилой комплекс The Cleat Condominium от девелопера Krabi Boat Lagoon Co Ltd (и находящийся в одноименной марине). Особо отмечен был проект Phu Dahla Residences от Phu Petra Development Co Ltd в Ао-Нанге. Провинция Пханг-Нга на Thailand Property Awards 2016 не преуспела. Напомним, что организатором премии является портал PropertyGuru, презентующим спонсором в этом году выступила Hansgrohe, супервайзинг судейства был обеспечен BDO, входящий в пятерку ведущих мировых консалтинговых и аудиторских компаний. Class Act Media и «Новости Пхукета» являлись информационными спонсорами премии. Полный список победителей Thailand Property Awards можно найти ниже:

ДЕВЕЛОПЕР Best Developer Победитель: MQDC Magnolia Quality Development Corporation Best Boutique Developer Победитель: Siamese Asset Co Ltd

Высоко отмечен: Global Top Group Co Ltd

Высоко отмечен: Lucky Living Properties Co Ltd Best Green Development Победитель: Whizdom Avenue Ratchada – Ladprao от MQDC Magnolia Quality Development Corporation Special Recognition in CSR Победитель: Sansiri PLC Special Recognition in Sustainable Development Победитель: MQDC Magnolia Quality Development Corporation ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ Best Commercial Development (Thailand) Победитель: Siam Discovery от Siam Piwat Co Ltd Best Villa Development (Thailand) Победитель: MahaSamutr от PACE Development Best Condo Development (Thailand) Победитель: The Residences at Mandarin Oriental, Bangkok от MQDC Magnolia Quality Development Corporation ПРОЕКТЫ Best Ultra Luxury Condo Development (Bangkok) Победитель: The Residences at Mandarin Oriental, Bangkok от MQDC Magnolia Quality Development Corporation

Высоко отмечен: Marque Sukhumvit от Major Residences Company Limited Best Luxury Condo Development (Bangkok) Победитель: Magnolias Waterfront Residences at ICONSIAM от MQDC Magnolia Quality Development Corporation

Высоко отмечен: Saladeang One от SC Asset Corporation PLC Best Low-Rise High End Condo Development (Bangkok) Победитель: [email protected] от Lucky Living Properties Co Ltd Best High-Rise High End Condo Development (Bangkok) Победитель: Menam Residences от Menam Residences Co Ltd

Высоко отмечен: Whizdom Avenue Ratchada – Ladprao от MQDC Magnolia Quality Development Corporation Best Low-Rise Affordable Condo Development (Bangkok) Победитель: Villa Lasalle Sukhumvit 105 от Origin Property Public Company Limited

Высоко отмечен: Proud III Condominium от Tri Property Co Ltd Best High-Rise Affordable Condo Development (Bangkok) Победитель: Whizdom Station Ratchada – Thapra от MQDC Magnolia Quality Development Corporation Limited

Высоко отмечен: Knightsbridge Sky River Ocean от Origin Property Public Company Limited

Высоко отмечен: The Stage Taopoon Interchange от Real Asset Development Co Ltd Best Housing Development (Bangkok) Победитель: 749 Residence от Pannaphat Development Co Ltd

Высоко отмечен: Setthasiri Charan – Pinklao от Sansiri PLC

Высоко отмечен: VILLAZZO 10 от A-List Development Best Condo Development (Phuket) Победитель: Twinpalms Residences MontAzure от MontAzure

Высоко отмечен: Saturdays Residence от The Attitude Club Co Ltd

Высоко отмечен: The Beachfront Oceanfront Condos and Villas от Blue Horizon Developments Best Residential Development (Phang Nga/Krabi) Победитель: The Cleat Condominium от Krabi Boat Lagoon Co Ltd

Высоко отмечен: Phu Dahla Residences от Phu Petra Development Co Ltd Best Villa Development (Eastern Seaboard) Победитель: Baan Dusit от Dusit Group Best Luxury Condo Development (Eastern Seaboard) Победитель: The Riviera Wongamat Beach от The Riviera Group

Высоко отмечен: Aeras Condominium от The Urban Property

Высоко отмечен: One Tower Pratumnak от 1 Group Development Best Affordable Condo Development (Eastern Seaboard) Победитель: Dusit Grand Park от Dusit Group

Высоко отмечен: The Cloud от Global Top Group Best Residential Development (Hua Hin) Победитель: La Bua Resort & Residence от Nordic Home Co Ltd

Высоко отмечен: Falcon Hill от Falcon Hill Development Limited

Высоко отмечен: Smart House Valley Development от Suppagarn Real Estate Service Co Ltd Best Luxury Villa Development (Hua Hin) Победитель: MahaSamutr от PACE Development Best Residential Development (Chiang Mai) Победитель: Astra Condo от North Home Co Ltd

Высоко отмечен: The Spring Condominium от NTS Property Co Ltd Best Residential Development (Samui) Победитель: UniQue от Q71 Development Co Ltd

Высоко отмечен: Azur от Beach Republic Group

Высоко отмечен: Villa Karpe Diem от Sea Bright View Limited Best Hotel Development Победитель: Avani Riverside Bangkok Hotel от Minor Hotels Best Community Retail Development Победитель: theCOMMONS от The Commons Co Ltd Best Retail Development Победитель: Siam Discovery от Siam Piwat Co Ltd ДИЗАЙН Best Residential Architectural Design Победитель: MahaSamutr от PACE Development

Высоко отмечен: Magnolias Waterfront Residences at ICONSIAM от MQDC Magnolia Quality Development Corporation

Высоко отмечен: The Residences at Mandarin Oriental, Bangkok от MQDC Magnolia Quality Development Corporation

Высоко отмечен: VILLAZZO 10 от A-List Development Best Residential Interior Design Победитель: The Residences at Mandarin Oriental, Bangkok от MQDC Magnolia Quality Development Corporation

Высоко отмечен: Best Western Premier BayPhere Pattaya от Habitat Group Co Ltd

Высоко отмечен: Magnolias Waterfront Residences at ICONSIAM от MQDC Magnolia Quality Development Corporation

Высоко отмечен: X2 Vibe Pattaya SeaPhere от Habitat Group Co Ltd Best Landscape Architectural Design Победитель: Avani Riverside Bangkok Hotel от Minor Hotels

Высоко отмечен: Hyde Sukhumvit 11 от Grande Asset Hotels & Property Public Company Limited

Высоко отмечен: [email protected] от Lucky Living Properties Co Ltd

Высоко отмечен: VILLAZZO 10 от A-List Development Best Hotel Architectural Design Победитель: Avani Riverside Bangkok Hotel от Minor Hotels Best Hotel Interior Design Победитель: Avani Riverside Bangkok Hotel от Minor Hotels Best Retail Architectural Design Победитель: theCOMMONS от The Commons Co Ltd

Высоко отмечен: Whizdom 101 от MQDC Magnolia Quality Development Corporation ВЫБОР ИЗДАТЕЛЯ Real Estate Personality of the Year Победитель: Dr. Suriya Poolvoralaks, Managing Director, Major Development PCL