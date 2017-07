Mountain Bike Classic 2017 Дата/Время начала: 3 Сентября 2017 11:00:00 - 3 Сентября 2017 14:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Новые соревнования по горному велосипеду (маунтинбайку) пройдут 3 сентября 2017 на территории природного заказника Khao Phra Thaeo, показав всему миру лучшие уголки Пхукета для экологического туризма. Мероприятие состоится сразу после проведения кросса King of the Mountain Trail Run, назначенного на тот же день. Участникам Thanyapura Mountain Bike Classi предлагаются четыре маршрута по живописным джунглям на площади в 23 кв. м в северной части Пхукета. Доступные дистанции: Fun Race на 4 км, заезды на 9, 18 и 27 км (один, два и три круга соответственно). Газеты The Phuket News и Khao Phuket являются спонсорами соревнований. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ Адрес : Thanyapura Sports & Leisure Club Phuket Веб-сайт : thanyapura.com/event/thanyapura-mountain-bike-classic-2017/ Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт