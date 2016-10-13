Мотоциклистам запретили въезд в тоннель у Tesco

В течение нескольких месяцев мотоциклистам в порядке исключения было разрешено пользоваться тоннелем, поскольку наверху шли ремонтные работы.

13 Октября 2016 17:51:43

Мотоцикл с коляской в тоннеле у Tesco Lotus 5 октября. Тогда подобному транспорту еще было разрешено въезжать в тоннель. Фото: Крис Хастед

В четверг, 13 октября, инженер проекта Чалермпон Вонгкьеткун из Департамента скоростных магистралей Пхукета объявил о том, что период действия исключений истек. С настоящего момента двухколесному и трехколесному транспорту (включая велосипеды, скутеры, мотоциклы с колясками и т.д.) въезд в тоннель запрещен. Правила аналогичны тем, что действуют в тоннеле у Central Festival, и полиция будет строго следить за их соблюдением.

«Мы временно разрешили мотоциклистам пользоваться тоннелем, но теперь этот период подошел к концу. Закон прямо говорит, что таким транспортным средствам въезжать в тоннели запрещено. Мы уже установили соответствующие знаки над проезжей частью у обоих въездов в тоннель, чтобы предупредить участников дорожного движения», – заявил Чалермпон Вонгкьеткун.

Инженер добавил, что дублирующие знаки будут установлены и на подъездах к тоннелю. Одновременно с этим представитель Департамента скоростных магистралей призвал водителей соблюдать правила.

«Хотя знаки и стоят, некоторые мотоциклисты по-прежнему пользуются тоннелем. Полиция будет строго следить за соблюдением закона, пожалуйста, не нарушайте правил дорожного движения», – призвал водителей Чалермпон Вонгкьеткун.

Напомним, что нормальное движение транспорта на развязке у Tesco Lotus Extra на Bypass Rd. было возобновлено в сентябре. Полностью работы должны быть завершены к концу октября. О том, какие штрафы ждут подрядчика за срыв сроков, читайте здесь.