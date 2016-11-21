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Мотоциклист врезался в припаркованный автобус в Ко-Кэу

Авария на улице Soi Koh Kaew 29 произошла в ночь на 20 ноября. Пострадавший, которым оказался 33-летний гражданин Таиланда, был госпитализирован.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Ноября 2016 14:31:43

Мотоциклист получил многочисленные ссадины, но тяжелых травм благополучно избежал.
Мотоциклист получил многочисленные ссадины, но тяжелых травм благополучно избежал.

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о ДТП в Ко-Кэу около 5:00 утра воскресенья, 20 ноября. Прибывшие на место событий лейтенант Сурачарт Тхонгъяй и спасатели Kusoldharm Foundation обнаружили поврежденный мотоцикл Kawasaki и туристический автобус с вмятиной в правой части заднего бампера.

Пострадавшему мотоциклисту – 33-летнему Пияпонгу Савасди – была оказана первая помощь, после чего его доставили в больницу Vachira Hospital. По словам лейтенанта Тонгъяйя, мужчина получил многочисленные ссадины, но тяжелых травм благополучно избежал.

«Очевидцы рассказали, что мотоцикл с силой врезался в заднюю часть автобуса, оставленного водителем на ночь на обочине. Опрошенные нами люди считают, что водитель может снимать комнату в одном из домов неподалеку. Сейчас мы его ищем», – добавил лейтенант Сурачарт Тхонгъяй.

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