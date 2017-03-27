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Мотоциклист погиб в столкновении с такси на Bypass Rd.

Полиция изучает обстоятельства ночной аварии, в результате которой погиб 18-летний юноша.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Марта 2017 09:19:46

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о дорожной аварии на шоссе Bypass Rd. в 1:15 ночи субботы, 25 марта. Прибывшие на место полицейские и спасатели обнаружили поврежденные автомобиль и мотоцикл, а также одного серьезно пострадавшего участника ДТП – 18-летнего Китсаду Чанмани.

Водитель такси Атхитварат Самантхонг рассказал полиции, что направлялся с двумя туристами-иностранцами из аэропорта в Патонг, когда в районе магазина IKEA перед капотом его автомобиля внезапно появился мотоцикл, по всей видимости, пытавшийся развернуться.

Атхитварат Самантхонг не смог избежать столкновения с мотоциклистом. От удара Китсаду Чанмани отбросило на лобовое стекло машины, полученные им травмы оказались слишком тяжелыми, и 18-летний юноша скончался по пути в больницу.

В настоящий момент полиция изучает имеющиеся улики и свидетельские показания. Правоохранители надеются, что пролить свет на обстоятельства ДТП смогут записи с камер уличного видеонаблюдения. По словам майора полиции Наттхайи Суванпонг, водителю такси будут предъявлены обвинения в опасном вождении повлекшем за собой смерть человека.
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