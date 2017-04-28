Мотоциклист погиб в столкновении с пикапом в Пхукет-Тауне

Байк Yamaha M-Slaz с молодым мотоциклистом врезался в бок пикапа, поворачивавшего с Nakorn Rd. на Thepkrasattri Rd.

28 Апреля 2017 14:09:28

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о дорожной аварии в Пхукет-Тауне около 23:00 четверга, 27 апреля. Когда правоохранители и спасатели прибыли на место событий, пульс у мотоциклиста уже не прощупывался. После того, как его доставили в больницу, врачам оставалось лишь констатировать смерть.

По предварительным данным, озвученным майором полиции Пхукет-Тауна Наттхайей Супапонгом, мотоцикл на высокой скорости двигался по Thepkrasattri Rd. в северном направлении и на перекрестке с Nakorn Rd. врезался в бок пикапа, поворачивавшего на главную трассу. Виновник ДТП пока не установлен, равно как и личность погибшего мотоциклиста. По словам капитана Супапонга, мужчине было 18-25 лет, на мотоцикле он находился без защитного шлема.