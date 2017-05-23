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Мотоциклист погиб в столкновении с пикапом на Kwang Rd

Спортивный мотоцикл врезался в пикап, выезжавший на Kwang Rd. с пересечением двойной сплошной.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Мая 2017 09:25:21

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Молодой мотоциклист погиб в дорожной аварии на Kwang Rd. во второй половине дня 22 мая.

Полиция получила сообщение о ДТП около 15:00. К тому моменту, как полицейские прибыли на место событий, там уже работали спасатели, однако их усилия оказались бесплодными – спасти мотоциклиста не удалось. От полученных травм 20-летний Чалермчарт Подок скончался на месте.

Согласно версии, озвученной полицией и подтвержденной записями с камер уличного наблюдения, Чалермчарт на спортбайке Kawasaki Ninja ZX-10R двигался по Kwang Rd. в восточном направлении. В районе офиса Phuket Animal Rescue Foundation дорогу ему преградил пикап Isuzu D-Max, выезжавший на улицу с пересечением двойной сплошной. Двигавшийся с высокой скоростью Чалермчарт не смог избежать столкновения.

Водитель пикапа – 59-летний Киттипхибун Супа – был доставлен в полицейский участок Вичита для дачи показаний. Обвинений ему пока не предъявлено. 
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