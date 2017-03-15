Мотоциклист погиб в столкновении с коровой на Пхукете

Один гражданин Мьянмы погиб, второй был госпитализирован после аварии, произошедшей вечером 14 марта на Bypass Rd.

15 Марта 2017 17:48:03

Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Полиция получила сообщение о ДТП на оживленной трассе в 22:50 вторника, 14 марта. Как пояснил «Новостям Пхукета» лейтенант Ранапхум Пермпхун, двое бирманцев на мотоцикле двигались в сторону Central Festival и не смогли разминуться с коровой, вышедшей на проезжую часть.

Оба мужчины были доставлены в больницу Vachira Hospital. Пассажир сейчас находится под наблюдением врачей (переломов и других серьезных травм ему удалось избежать), однако водитель скончался через полтора часа после аварии.

Установить личности погибших полиция пока не смогла: документов у них при себе не было, а понять речь выжившего участника аварии полицейским не удалось.

«Сейчас мы пытаемся выяснить, что на самом деле произошло, и уведомить о случившемся друзей и родственников обоих мужчин», – заявил лейтенант Пермпхун.

«А корова в порядке», – добавил он.