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Мотоциклист погиб в ночной аварии у полицейского участка в Чернг-Талей

Полиция пока не завершила расследование. Правоохранительные органы собирают показания очевидцев и записи с камер видеонаблюдения.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Января 2017 09:35:47

Полиция района Чернг-Талей получила сообщение о дорожной аварии на Srisoonthorn Rd. в 1:50 ночи 16 января. ДТП произошло буквально в 30 м от полицейского участка, напротив минимаркета 7-Eleven.

Прибыший на место событий наряд обнаружил сильно поврежденный мотоцикл Honda Wave и такси Toyota Camry с поврежденным правым передним крылом. Водитель мотоцикла Сарают Донгджанг к моменту прибытия помощи был уже мертв.

«Таксист Джарун Кхитесан рассказал, что направлялся в сторону Сурина, когда прямо перед ним дорогу пересек мотоцикл. Избежать столкновения он не смог», – рассказал капитан полиции Рачада Клынгвонг. С какой скоростью двигалось такси офицер не уточнил.

«Расследование еще не завершено. Нам предстоит опросить больше свидетелей и проверить доступные записи с камер уличного видеонаблюдения», – добавил он.

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