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Мотоциклист погиб в ночной аварии у памятника Героиням

Полиция подтвердила гибель 34-летнего Чайчаны Нуанла-Онга, который, по словам очевидцев, не справился с управлением мотоциклом и врезался в отбойник на Thepkrasattri Rd. ночью 24 мая.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Мая 2017 11:47:17

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария произошла в районе храма Tha Reua, к югу от памятника героиням, сообщил капитан полиции Крайсорн Бунпрасоп из участка в Таланге.

«Очевидцы рассказали нам, что мотоцикл двигался на высокой скорости со стороны Пхукет-Тауна. На изгибе дороги в районе храма Tha Rue мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник», – рассказал капитан Бунпрасоп.

По всей видимости, мотоциклист был в шлеме. Во всяком случае на месте событий полицейские шлем обнаружили.

Напомним, двумя днями ранее на Пхукете произошла другая резонансная авария с участием мотоцикла. 20-летний Чалермчарт Подок погиб после того, как его спортбайк Kawasaki столкнулся с пикапом на Kwang Rd. Затем еще один мотоциклист, также управлявший байком Kawasaki, получил травмы, не справившись с управлением мотоциклом на одной из улиц Пхукет-Тауна. А на прошлой недели мотоциклетная авария с летальным исходом произошла в Чернг-Талей.

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