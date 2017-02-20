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Мотоциклист погиб в аварии на Thepkrasattri Rd.

Полиция Таланга получила сообщение о ДТП в районе супермаркета Tesco Lotus в Таланге в 13:50 воскресенья, 19 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Февраля 2017 11:49:04

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Прибывший на место событий наряд обнаружил два поврежденных автомобиля, припаркованных на разных полосах движения, и скутер Honda Scoopy. Оба автомобиля имели повреждения передней части кузова.

Мотоциклист – 63-летний Анаке Суанкратай – был доставлен в Thalang Hospital, однако когда скорая помощь прибыла в больницу, врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Водитель одной из машин – кооперативного такси Kia – рассказал, что двигался в северном направлении, когда его внезапно подрезал скутер. Избежать аварии таксисту не удалось, при этом от удара скутер вылетел на встречную полосу, где столкнулся с белым седаном Honda.

В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства ДТП. В частности, правоохранители намерены изучить записи с камер видеонаблюдения, имеющихся на месте аварии.

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