Мотоциклист погиб, пытаясь уйти от полиции

Парамедикам не удалось спасти мотоциклиста, врезавшегося в столб в попытке скрыться от полиции. Его пассажир госпитализирован.

27 Марта 2017 09:03:43

Один человек погиб и еще один пострадал в мотоциклетной аварии у пирса в Рассаде во второй половине дня 24 марта. Инцидент произошел у въезда на территорию порта.

Как рассказал журналистам подполковник полиции Пхукет-Тауна Чао Помна, авария произошла в тот момент, когда мотоциклист и его пассажир пытались скрыться от полицейского патруля. До этого мужчины проигнорировали требование остановиться для проверки. В итоге водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в придорожный столб.

От полученных травм находившийся за рулем 25-летний Ситтхисак Кыукерт скончался на месте. Его пассажир, личность которого полиция не раскрыла, получил травму ноги. При досмотре полиция обнаружила у пострадавшего листья наркотического расстения кратом.