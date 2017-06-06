Мотоциклист погиб по колесами грузовика в Вичите

По словам очевидцев, мотоциклист пытался обогнать грузовик, двигаясь в междурядье по мокрой дороге.

6 Июня 2017 18:10:45

Около 15:00 вторника, 6 июня, полиция Вичита и спасатели Ruamjai Kupai Foundation получили сообщение о дорожной аварии на Chao Fa West Rd. в Вичите. Инцидент произошел напротив супермаркета Promphan, к северу от магазина беспошлинной торговли King Power.

Прибывшие на место событий спасатели и полицейские обнаружили стоящий у обочины грузовик с прицепом, под колесами которого находилось тело 26-летнего Джиравата Чит-Ыра из провинции Ранонг. К моменту прибытия помощи мужчина был уже мертв. Водитель грузовика Рэват Пхорлила дожидался полиции на месте событий.

По словам одного из очевидцев, который ехал следом за грузовиком, мотоциклисты пытался совершить обгон в междурядье, но задел другое транспортное средство. Удержать мотоцикл на мокрой дороге мужчина не смог и оказался под колесами грузового автомобиля. Судя по фотографиям с места событий, Джирават Чит-Ыра в момент аварии был в защитном шлеме.

«Мы проводим расследование. Записи с камер видеонаблюдения будут проверены», – заявил капитан полиции Вичита Иккарат Чартпхай.