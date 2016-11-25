Мотоциклист погиб на перекрытой дороге у аэропорта

Житель провинции Пханг-Нга не успел затормозить перед бетонным ограждением, перекрывающим въезд на трассу 4031.

25 Ноября 2016 12:18:58

Саран Нантабут не сумел затормозить перед бетонными барьерами и врезался в них.

Авария с летальным исходом произошла вечером 24 ноября на закрытой для движения транспорта дороге в районе аэропорта. 25-летний мотоциклист Саран Нантабут не сумел затормозить перед бетонными барьерами и врезался в них. К моменту прибытия спасателей мужчина был уже мертв.

«Очевидцы говорят, что дорога была освещена. Мы полагаем, что господин Саран спешил и не знал, что дорога закрыта», – заявил подполковник полиции Буттадасак Срилет.

Напомним, трасса 4031 была перекрыта еще несколько месяцев назад после обвала грунта со склона прилегающего к ней холма. Рабочие установили бетонные барьеры на подъезде к опасному участку, а вице губернатор Каджонкьет Ракпанитмани заявил, что движение будет возобновлено лишь после того, как строители обеспечат безопасность. Подробнее читайте здесь.