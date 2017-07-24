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Мотоциклист на Kawasaki разбился в Кату

Уроженец Чумпхона погиб в результате мотоциклетной аварии на шоссе Phra Phuket Keaw Rd. в Кату.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Июля 2017 14:01:32

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с летальным исходом произошла на Phra Phuket Keaw Rd. во второй половине дня 22 июля. Сообщение об инциденте в 14:30 принял капитан полиции Кату Вичот Мипоп. Как сообщил офицер журналистам, в результате ДТП погиб один человек – 30-летний Варасак Тхипйан из Чумпхона, работавший поваром в одном из отелей Патонга.

Капитан Мипоп рассказал, что по неустановленной причине мотоцикл Kawasaki ER-6N, которым управлял Варасак, вылетел на разделительную линию и врезался в мачту уличного освещения. Мотоциклист в момент аварии был в шлеме, но от полученных травм скончался на месте.

Анализ записей с ближайшей камеры видеонаблюдения результатов не дал. Непосредственно перед самой аварией картинку закрыл развевавшийся на ветру рекламный баннер. Полиция в настоящий момент пытается установить обстоятельства ДТП.

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