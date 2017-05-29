Мотоциклист на Kawasaki погиб в аварии на Пхукете

Полиция подтвердила гибель 29-летнего мотоциклиста, попавшего в дорожную аварию на Thepkrasattri Rd. в Рассаде.

29 Мая 2017 11:33:43

Полиция получила сообщение о ДТП около 6:30 утра воскресенья, 28 мая. Прибывший на место событий наряд обнаружил припаркованный на обочине хетчбэк Mazda 3 с поврежденным задним бампером и мотоцикл Kawasaki. Примерно в 20 м от транспортных средств лежал мотоциклист, который позже был опознан как Сермсак Маласри. Мужчина скончался на месте аварии. Ни шлема, ни какой-либо защитной экипировки на нем не было.

«Очевидцы рассказали, что Сермсак на высокой скорости двигался по шоссе в направлении от Пхукет-Тауна. На изгибе дороги у Mission Hospital его мотоцикл столкнулся с припаркованной у обочины Mazda 3. После столкновения мотоциклист пролетел около 20 м и упал на асфальт. Шлема на нем не было, он скончался на месте», – заявил капитан полиции Удом Петчарат из участка в Пхукет-Тауне.

По словам капитана, полиция изучит записи с камер уличного видеонаблюдения, чтобы точно установить причину аварии.