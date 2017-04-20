Мотоцикл столкнулся с припаркованным грузовиком на Пхукете

Жительница Пхукета и ее 15-летний сын пострадали аварии на Thepkrasattri Rd. во второй половине дня 20 апреля.

20 Апреля 2017 18:23:13

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о ДТП у храма Wat Srisoonthorn на Thepkrasattri Rd. около 14:30 четверга, 20 апреля. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили застрявший под днищем кузова грузовика скутер Yamaha Fino и двух пострадавших, которые также находились между колесами автомобиля. По счастью, серьезных травм им удалось избежать.

Пострадавшими оказались 15-летний Андаман Тунпыан и его 42-летняя мать права Чумак. На допросе Андаман признался, что заснул за рулем мотоцикла и врезался в грузовик. Оба пострадавших находились на скутере в шлемах.

Водитель грузовика Сунья Пэнсон рассказал, что запарковал грузовик на обочине около 8-9 утра, чтобы вздремнуть после работы. В какой-то момент его разбудил звук столкновения, он вышел из кабины и обнаружил, что под его машиной находятся скутер и два человека. После этого Сунья вызвал помощь. Полиция пока не предъявила никому обвинений по факту аварии.