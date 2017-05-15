Мотоцикл лоб в лоб столкнулся с пикапом на холме в Патонге

Авария произошла на горной дороге, соединяющий Патонг и Кату, около 6:30 утра понедельника, 15 марта.

15 Мая 2017 14:08:38

Как рассказали журналистам спасатели, мотоцикл с двумя женщинами лоб в лоб столкнулся с пикапом на спуске с холма. В момент аварии женщины направлялись в сторону Кату, а автомобиль поднимался в гору по пути в Патонге. ДТП произошло рядом с указателем Patong City.

После аварии водитель мотоцикла и ее пассажирка были доставлены в больницу, у одной из женщин медики диагностировали перелом ноги, состояние второй не уточняется. Обе пострадавшие к моменту прибытия спасателей были в сознании.

Полиция Кату пока не предъявила никому обвинений, однако участок уже опубликовал видео с уличной камеры, проливающее свет на произошедшее.