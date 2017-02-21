Мост у регги-бара на Най-Харне починят не раньше мая

Мэр Раваи Арун Сорос заявил «Новостям Пхукета», что рухнувший мост у озера на Най-Харне будут чинить не меньше двух месяцев.

21 Февраля 2017 18:46:55

Фото: Муниципалитет Раваи

В беседе с корреспондентом редакции господин Сорос признался, что муниципалитет пока даже не выяснил, какое ведомство должно быть ответственно за проведение работ.

«Тем не менее, в виду срочности вопроса муниципалитет Раваи уже «подготовил» бюджет в 1,3 млн бат на проведение ремонта», – заявил мэр Раваи.

В настоящий момент муниципалитет разбирает завалы и готовит площадку для возведения нового моста. Пока работы не закончены, водителям предлагаются два маршрута объезда: мимо пляжа и по Naya Rd.

“Мы закрыли дорогу сегодня в 9 утра. Работы по реконструкции моста займут не менее двух месяцев», – добавил глава отделения общественных работ при муниципалитете Раваи Сомсонг Сэтанг.