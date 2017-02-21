Мост у регги-бара на Най-Харне починят не раньше мая
Мэр Раваи Арун Сорос заявил «Новостям Пхукета», что рухнувший мост у озера на Най-Харне будут чинить не меньше двух месяцев.
Таньялак Сакут
21 Февраля 2017 18:46:55
В беседе с корреспондентом редакции господин Сорос признался, что муниципалитет пока даже не выяснил, какое ведомство должно быть ответственно за проведение работ.
«Тем не менее, в виду срочности вопроса муниципалитет Раваи уже «подготовил» бюджет в 1,3 млн бат на проведение ремонта», – заявил мэр Раваи.
В настоящий момент муниципалитет разбирает завалы и готовит площадку для возведения нового моста. Пока работы не закончены, водителям предлагаются два маршрута объезда: мимо пляжа и по Naya Rd.
“Мы закрыли дорогу сегодня в 9 утра. Работы по реконструкции моста займут не менее двух месяцев», – добавил глава отделения общественных работ при муниципалитете Раваи Сомсонг Сэтанг.