Мост через озеро и дорогу позади King Power откроют после Сонгкрана

Мост должен разгрузить Chao Fa West Rd. в районе недавно открытого дьюти-фри, больницы и жилых поселков.

24 Марта 2017 17:41:53

Мост, который получил название Chao Fa Bridge напрямую соединит шоссе Muang Chaofah Rd. (оно идет от АЗС Shell к Университету принца Сонгкхла) и улицу, соединяющую Chao Fa East Rd. и Chao Fa West Rd. (она пролегает параллельно южной границе Парка Рамы IX).

Западный конец моста будет находиться позади King Power, а восточный – на перекрестке рядом с магазином House and Home (cм. карту).

Как рассказал «Новостям Пхукета» менеджер проекта Пирапонг Понгпрадит, строительство моста началось в 2015 году, на выполнение работ строителям было дано 720 дней. Бюджет проекта составил 55 млн бат.

К настоящему моменту сам мост уже готов, рабочим осталось лишь проложить 175 м подъездной дороги. Ширина моста позволила организовать четыре полосы для движения транспорта, а также тротуары для пешеходов.

«Изначально сдача проекта планировалась на 17 марта этого года, но затем дедлайн был перенесен на 32 дня, поскольку каждый год подрядчик делал паузу на время Нового года и Сонгкрана, чтобы не создавать проблем для транспорта в праздничные дни», – пояснил Пирапонг Понгпрадит.

Таким образом, открытия моста можно ожидать в промежутке между серединой апреля и серединой мая.

- Шела Рива