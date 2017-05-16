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Морские парки в Андаманском море закрыты на сезон муссонов

С сегодняшнего дня и до середины октября прекращена продажа туров на Симиланы, Сурин и к ряду других островов.

Таньялак Сакут

16 Мая 2017 09:44:54

Сегодня, 16 мая, сотрудники нацпарков должны начать сброс буев в местах, где обычно швартуются туристические суда. Фото: DNP
Сегодня, 16 мая, сотрудники нацпарков должны начать сброс буев в местах, где обычно швартуются туристические суда. Фото: DNP

Департамент национальных парков Таиланда (DNP) объявил о сезонном закрытии морских парков в Андаманском море. Популярные у туристов острова закрыты для посещения с 16 мая по 15 октября включительно ввиду неблагоприятных погодных условий и необходимости дать экосистеме время на восстановление. Посещение будет возобновлено 16 октября.

«Закрыты следующие национальные парки – Mu Ko Surin National Park, Mu Ko Similan National Park, острова Рок и Ха на территории Mu Ko Lanta National Park, остров Хин-Муанг-Дэнг на территории Hat Chao Mai National Park, острова Арданг-Рави и Липе в составе Tarutao National Park в Сатуне», – подтвердил директор подразделения DNP по управлению морскими парками Наттапон Раттанапхан.

На вопрос о том, будут ли закрыты какие-либо еще зоны (к примеру, ранее сообщалось о возможном закрытии Майа-Бэй на Пхи-Пхи) господин Раттанапхан ответил отрицательно.

«Нет, никаких дополнительных мест закрыто не будет», – заявил он.

Все туроператоры, организующие экскурсии на Симиланы и к другим островам, проинформированы о закрытии.

«Сезон муссонов – это время, когда нужно дать экосистеме возможность восстановиться. Ловля рыбы в ряде зон также будет запрещена, поскольку рыбаки наносят немало время морской жизни», – отметил Наттапон Раттанапхан.

Сегодня, 16 мая, сотрудники нацпарков должны начать сброс буев в местах, где обычно швартуются туристические суда.

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