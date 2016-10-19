Морские цыгане Раваи почтили память Короля

Жители деревни морских цыган в Раваи провели траурную церемонию, чтобы отдать дань уважения Его Величеству Пхумипону Адульядету, скончавшемуся 13 октября.

19 Октября 2016 12:57:55

Король Пхумипон Адульядет в Раваи, 1959 год. Фото: Муниципалитет Раваи

Деревня морских цыган была одним из мест, которые Его Величества посетил в ходе визита на Пхукет в 1959 году. Многие из жителей вспоминают это событие как одно из важнейших в жизни. Именно тогда Король Пхумипон Адульядет обратился к сопровождавшим его официальным лицам с рекомендацией именовать морских цыган «новыми тайцами», тай май, а не просто «морским народом».

В беседе с «Новостями Пхукета» 71-летний Нгим Дамронгкасорн поделился своими воспоминаниями о 10 мая 1959 года.

«Я помню визит Короля очень хорошо. Мне тогда было 12 или 13 лет, я только что вернулся из школы и увидел, что люди собираются, чтобы приветствовать Его Величество. Возможность увидеть Короля взволновала меня, а он подходил так близко к нам и со многими разговаривал. Он спрашивал, как мы живем, но в то время в деревне почти никто не говорил по-тайски, так что нам пришлось полагаться на переводчика», – рассказал господин Дамронгкасорн.

«Я помню, как один из телохранителей Его Величества представил нас как морской народ, но Король перебил его и сказал, что так говорить не надо, а называть нас нужно новыми тайцами. Мы все были очень горды этим замечанием и благодарили Его Величество за продемонстрированную доброту и любовь», – добавил он.

Как рассказал Нгим Дамронгкасорн, именно благодаря поддержке Его Величества морские цыгане превратились из морских кочевников в полноправных граждан Таиланда: жители цыганских деревень получили тайские удостоверения личности, у каждого появилась фамилия, молодежь отправилась в школы.

«Когда мы услышали о смерти Короля, наши сердца и души плакали. Мы все в глубокой печали. И я вечно буду помнить слова Его Величества и то, чему он учил: доброте и нравственности», – отметил господин Дамронгкасорн.

Супруги Хия и Нанг Мидены, которые также были очевидцами визита Короля на Пхукет, вспоминают, что Его Величество приветствовали около 30 цыганских семей, «что было неожиданно, поскольку многие тогда боялись гостей».

«Морские цыгане всегда с опаской относились к властям, но увидеть Короля было так приятно», – пояснила Хия Миден.

«Конечно, мы глубоко опечалены тем, что он более не с нами, но мы одновременно и горды, что раз в жизни имели шанс увидеть Короля Пхумипона Адульядета», – добавила она.

Кроме собственной церемонии на территории деревни, морские цыгане посетили и траурные мероприятия в муниципалитете Раваи.

«Мы все были морально опустошены, когда Королевский двор объявил о кончине Его Величества 13 октября. Это был тот день, который, как мы думали, никогда не наступит, и о котором никогда не хотели слышать. Это ужасная потеря для всех тайцев по всему Королевству», – заявил мэр Раваи Арун Сорос.

«Пусть его правление подошло к концу, но его любовь и доброта к своему народу по-прежнему будут сиять в наших сердцах», – заключил господин Сорос.