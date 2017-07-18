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MontAzure пополнится люксовым «поселком пенсионеров»

Интегрированный гостинично-жилой комплекс MontAzure на западном побережье Пхукета дополнится люксовым «поселком пенсионеров», сообщает Bangkok Post.

Новости Пхукета

18 Июля 2017 17:12:31

Бун Чункиат (управляющий директор Chewathai Plc); Тикхамопрн Пленгсрисук (генеральный директор LPN Development Plc); Онрыди На-Ранонг (гендиректор NYE Estate Co Ltd); Супамат Тривитвавет Supamas (президент CH Karnchang Plc).
Бун Чункиат (управляющий директор Chewathai Plc); Тикхамопрн Пленгсрисук (генеральный директор LPN Development Plc); Онрыди На-Ранонг (гендиректор NYE Estate Co Ltd); Супамат Тривитвавет Supamas (президент CH Karnchang Plc).

Реализацией проекта займется недавно учрежденная совместная инвестиционная компания Kamala Senior Living Co Ltd. В состав консорциума вошли NYE Estate Co Ltd (28.5%), LPN Development Plc (25%), Chewathai Public Co Ltd (25%) и CH Karnchang Plc (20%). Еще 1,5% акций принадлежит двум физическим лицам.

Kamala Senior Living уже приобрела участок земли под строительство поселка, который был представлен под именем Lifestyle Senior Living Village. Общие инвестиции в проект оцениваются в 3,5 млрд бат. Покупателям недвижимости обещают полный спектр объектов инфраструктуры и сервисов для комфортной жизни.

Менеджментом комплекса займется «хорошо известный опытный оператор», отмечает Билл Барнетт из C9 Hotelworks. Об этом же на пресс-конференции заявили и сами участники консорциума, хотя имени оператора никто не назвал.

«Kamala Senior Living – следствие общего интереса партнеров к созданию высококачественного проекта по международным стандартам для старшей возрастной группы», – заявила гендиректор NYE Estate Онрыди На-Ранонг, отметив наблюдающийся во многих регионах мира тренд в сторону общего старения общества.

Сроки реализации проекта не называются. При этом первая фаза проекта MontAzure – кондоминиум Twinpalms Residences MontAzure – должна быть завершена уже в следующем году.

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