MontAzure пополнится люксовым «поселком пенсионеров» Интегрированный гостинично-жилой комплекс MontAzure на западном побережье Пхукета дополнится люксовым «поселком пенсионеров», сообщает Bangkok Post. Новости Пхукета 18 Июля 2017 17:12:31 Бун Чункиат (управляющий директор Chewathai Plc); Тикхамопрн Пленгсрисук (генеральный директор LPN Development Plc); Онрыди На-Ранонг (гендиректор NYE Estate Co Ltd); Супамат Тривитвавет Supamas (президент CH Karnchang Plc). Реализацией проекта займется недавно учрежденная совместная инвестиционная компания Kamala Senior Living Co Ltd. В состав консорциума вошли NYE Estate Co Ltd (28.5%), LPN Development Plc (25%), Chewathai Public Co Ltd (25%) и CH Karnchang Plc (20%). Еще 1,5% акций принадлежит двум физическим лицам. Kamala Senior Living уже приобрела участок земли под строительство поселка, который был представлен под именем Lifestyle Senior Living Village. Общие инвестиции в проект оцениваются в 3,5 млрд бат. Покупателям недвижимости обещают полный спектр объектов инфраструктуры и сервисов для комфортной жизни. Менеджментом комплекса займется «хорошо известный опытный оператор», отмечает Билл Барнетт из C9 Hotelworks. Об этом же на пресс-конференции заявили и сами участники консорциума, хотя имени оператора никто не назвал. «Kamala Senior Living – следствие общего интереса партнеров к созданию высококачественного проекта по международным стандартам для старшей возрастной группы», – заявила гендиректор NYE Estate Онрыди На-Ранонг, отметив наблюдающийся во многих регионах мира тренд в сторону общего старения общества. Сроки реализации проекта не называются. При этом первая фаза проекта MontAzure – кондоминиум Twinpalms Residences MontAzure – должна быть завершена уже в следующем году.