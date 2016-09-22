Молодых угонщиков задержали после случайной аварии

Полиция Пхукета задержала двоих тинейджеров, промышлявших угонами мотоциклов. На счету молодых людей не менее девяти краж.

22 Сентября 2016 17:05:08

Полиция изъяла у угонщиков шесть байков: четыре Honda Wave, один Honda Click и один Honda Sonic. Фото: Дараван Накнакхон

Сотрудники полиции Пхукета задержали двоих тинейджеров, промышлявших угонами мотоциклов. 14-летний Рут и 17-летний Да (настоящие имена не раскрываются ввиду возраста задержанных) были арестованы благодаря удачному стечению обстоятельств.

Как рассказал подполковник полиции Пхукет-Тауна Нарыбадин Панглисен, 18 сентября Рут попал в мотоциклетную аварию, о которой было сообщено правоохранителям. Когда дежурный наряд прибыл на место событий, там уже находился и Да, оказывавший помощь своему товарищу.

Полицейские сообщили в участок о том, что, по всей видимости, оба молодых человека – это как раз те двое тинейджеров, которые проходят подозреваемыми по ряду дел об угонах. После этого молодые люди были задержаны и на последовавшем допросе сознались в серии краж.

«На допросе они признались в краже девяти мотоциклов», – заявил подполковник Панглисен.

По словам офицера, шесть байков были обнаружены по месту проживания подростков. Еще три угонщики уже успели продать, и полиция сейчас пытается установить местонахождение техники.

«Шесть изъятых нами мотоциклов были угнаны в поселке Баан-Мон в Патонге, в Moo Baan City Home в Вичите, на Soi Tapakhao в Вичите, с парковки у SuperCheap в Пхукет-Тауне, со стоянки одного из магазинов Tesco Lotus и у перекрестка Банг-Ку в Ко-Кэу», – рассказал офицер. Сейчас мотоциклы находятся в полицейском участке Пхукет-Тауна.

Рута и Да ждут обвинения в угонах и хранении краденого. Примечательно, что все угнанные ими байки были производства компании Honda.