Молодые таланты Пхукета выступили в Whitehouse Marque Четвертый ежегодный конкурс молодых талантов Youth Talent Competition 2016 состоялся в начале декабря на вилле Whitehouse Marque в гавани Boat Lagoon. 30 Декабря 2016 16:53:19 Вокал, младшая группа: Саша Симкалова, Виталина Ощепкова и Даша Городцова. В этом году конкурс собрал четыре десятка участников в возрасте от восьми до 18 лет, которые соревновались в трех различных категориях: старшая вокальная группа, младшая вокальная группа и исполнительский конкурс. Трех победителей в каждой из групп ждали ценные призы – 5000 бат наличными; студийное время на Legend Music и помощь в производстве музыкального видео; ваучеры на сдачу экзаменов в Rockschool UK. Приз за второе место в этом году составлял 3000 бат наличными и студийное время, а за третье – 2000 бат. Также еще пять участников получили отдельные награды за выдающееся выступление и самое многообещающее выступление. Плюс для гостей Youth Talent Competition 2016 вне конкурса выступил взрослый хор Phuket Aloud, представители старшей вокальной группы Пхукетской академии сценического искусства (РАРА) и несколько самых юных воспитанников этого проекта. В судейскую коллегию, на долю которой выпало бремя выбрать лучших, в этом году вошли: Майкл Маккормик (Rockschool UK), Колин Хилл (фронтмен Colin Illy Hill Band, преподаватель музыки), Гиг Суваннурак (финалист шоу Thailand’s Got Talent) и Джордж Кордейро (гастролирующий американский музыкант преподаватель музыки. Победителями Youth Talent Competition 2016 стали: Вокал (младшая группа, 8-12 лет) 1 место: Саша Симкалова

2 место: Даша Городцова

3 место: Виталина Ощепкова

Выдающееся выступление: Тамино Локенберг

Самое многообещающее выступление: Бонни Десмонд и Оливия Пуласки Вокал (старшая группа, 13-18 лет) 1 место: Кусум Баснет

2 место: Андреа Хоскинг

3 место: Джулианна Местер

Выдающееся выступление: Морган Махлер

Самое многообещающее выступление: Лилиана Моро Галле Музыкальные инструменты 1 место: Канон Черепи

2 место: Индия Уилсон Список приглашенных музыкантов включал следующих участников: Морган Четтоу (5 лет, песня I love Rock ‘n Roll), Алия Маккай (6 лет, песня Hideaway), Белла Йонгсакун (7 лет, песня Count on Me), Селия де ла Баум (8 лет, партия на фортепиано). Денежные призы для участников конкурса предоставил UWC Thailand, студийное время и помощь в записи видео – Legend Music Recording Studio, ваучеры на сдачу экзаменов в Rockschool UK – сама Rockschool, площадку для проведения конкурса и аппаратуру – Boat Lagoon sponsored the venue and sound. Дополнительные призы участникам подарили Пхукетская академия сценического искусства (РАРА) и Skyla’s Surf and SUP Club. Компания Class Act Media по традиции выступила в роли информационного партнера мероприятия.