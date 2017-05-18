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Молодой мотоциклист погиб в лобовом столкновении с машиной

Полиция начала расследование по факту дорожной аварии в Срисунторне, в результате которой погиб 21-летний Анусорн Петпан.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Мая 2017 12:50:32

Авария произошла около 9 вечера 17 мая на дороге Srisoonthorn Rd. у буддистского храма в Чернг-Талей, напротив которого в тот вечер выступал театр теней и шоссе было затруднено движение.

По словам очевидцев, Анусорн Петпан на высокой скорости двигался в западном направлении. В районе храма следовавший перед ним автомобиль затормозил и начал сворачивать с дороги налево, к месту проведения ярмарки.

Анусорн попытался избежать столкновения и сманеврировать вправо, но сделать этого не смог. Мотоцикл зацепил заднюю часть кузова поворачивавшей машины после чего лоб в лоб столкнулся с автомобилем, двигавшемся по полосе встречного движения. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Водители обеих машин были доставлены в полицейский участок Чернг-Талей для дачи показаний. Обвинения никому пока не предъявлено.

 

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