Молодежный турнир по футболу пройдет на Пхукете в эти выходные

Четвертый национальный турнир по футболу от Phuket Soccer Schools среди спортсменов до 14 лет пройдет в Thanyapura 1-2 октября.

30 Сентября 2016 13:29:24

Футболисты PSS готовятся к встрече с соперниками со всего Таиланда. Фото: Андрей Некрасов

В течение выходных на полях Thanyapura будут выявлять сильнейшего молодежные команды со всего Таиланда. Соревнования будут проводиться в четырех возрастных группах – до 8 лет, до 10, до 12 и до 14. Время проведения матчей – с 9:00 до 15:00

Напомним, в прошлом году пхукетским командам досталось сразу два кубка. В возрастной группе до 8 лет сильнейшим оказался местный клуб M-DEN (он выиграл и групповой турнир, и финальный showcase). В возрастной группе до 12 лет награду взяла команда BIS Cruzeiro, уступившая первое место в группе Arsenal SS BKK, но в финальной дуэли переигравшая столичных соперников.

Подробнее на Facebook.com/phuketsoccerschools. Фотографии с тренировок PSS можно найти здесь.