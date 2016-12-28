Молодежь Пхукета отличилась на турнире спасателей

Вторые ежегодные соревнования Phuket Surf Life Saving Competition собрали 175 участников из 12 стран.

28 Декабря 2016 18:28:43

Фото: Phuket Lifeguard Service

Пхукетские спасатели завоевали три золота на вторых ежегодных соревнованиях Phuket Surf Lifesaving 2016, прошедших 10 декабря на пляже в Патонге. Участие в турнире приняли 175 спасателей из 12 стран и территорий, включая Австралию, Новую Зеландию, Японию, Индонезию, Филиппины, Малайзию, Сингапур, Тайвань, Гонконг, Индию, Вьетнам и, разумеется, Таиланд. Участники соревновались в дисциплинах, напрямую связанных с их основной работой. В частности, среди лайфгардов прошли гонки на досках, пляжная эстафета и спринт, соревнования по плаванию и другие состязания.

Первую награду для Пхукета завоевали спасатели из Kuaymai Team, отвечающей за безопасность на Найтоне. Kuaymai стала лучшей среди женских молодежных команд (Youth Female Team), в мужской группе лучшими оказались юноши из филиппинской Zambales.

Следующая награда ждала Пхукет на турнире IronWoman и IronWoman в возрасте до 18 лет. Среди женщин лучшей стала Чонтхида Нонтри (также с Найтона), а среди мужчин – снова Zambale.

Наконец, спасатели из отеля Le Meridien одержали победу в открытом соревновании среди мужчин (Open Male Event), в аналогичном турнире среди женщин лучшей стала команда Green Power из провинции Краби.

После соревнований глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань заявил, что соревнования оказались даже более успешными, чем он ожидал.

«Честно говоря, я ожидал лишь около 100 участников, но заявок поступило намного больше и число стремительно выросло до финальных 175», – заявил господин Чуаюань.

«Что касается того, как на соревнованиях выступил непосредственно Пхукет, то в целом мы показали себя очень хорошо, наверное, даже лучше, чем я полагал изначально», – добавил он.

«Я очень рад, что пхукетская молодежь завоевала трофеи в категориях Youth Female Team и IronWoman U18, поскольку их тренировал Phuket Lifeguard Service. Я очень горжусь ими за их победы, но не мене горд и за других пхукетских спасателей, принявших участие в соревнованиях», – отметил глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань.