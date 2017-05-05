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Молодая женщина госпитализирована после падения с крыши

По словам шефа полиции Пхукет-Тауна, женщина была в депрессии, поскольку ее бойфренд намеревался расстаться с ней.

Новости Пхукета

5 Мая 2017 16:57:37

Около 11 утра пятницы, 5 мая, полиция и спасатели получили сообщение о том, что молодая женщина [имя не раскрывается в ее интересах] поднялась на крышу здания Sarita Mansion в Пхумпоне и, по всей видимости, намеревается прыгнуть вниз.

По словам очевидцев, женщина была в нерешительности, но в определенный момент все же перелезла через ограждение, повисла на руках, а затем рухнула вниз, упав сперва на козырек на первом этаже, а оттуда – на асфальт. Поднявшиеся к тому моменту на крышу спасатели не успели ни отговорить ее, ни удержать.

Спасатели оперативно доставили пострадавшую в Vachira Hospital, однако о тяжести полученных ей травм информации пока не поступало. Спасатели сообщили лишь о кровотечении из раны на голове.

Полиция уже установила имя женщины и возраст (21 год). Ее подруга сообщила полицейским, что та приехала на Пхукет из Бангкока и жила в Sarita Mansion. В ее квартире полиция нашла четыре листа бумаги размера А4 с рукописным текстом, в котором пострадавшая жаловалась на неустроенность жизни и непонимание со стороны окружающих. Чем именно женщина занималась на Пхукете, ее подруга не уточнила.

После происшествия появились слухи о том, что пострадавшая могла оказаться жертвой изнасилования, но шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Камон Осири заверил корреспондента The Phuket News, что это предположение не имеет под собой оснований.

«Настоящая причина заключается в том, что она была в депрессии, поскольку ее бойфренд планировал уйти от нее», – заявил полковник Осири.

По словам офицера, после падения с крыши женщина была в сознании, но поговорить с ней полицейские по объективным причинам не могли. Полиция намерена это сделать, как только ее состояние будет достаточно стабильным.

Напомним, в Таиланде работают несколько круглосуточных служб психологической помощи, куда можно обратиться в любой момент, в том числе фонд Samaritans of Thailand (тел: 02-713-6791 и 02-713-6793, английская и тайская службы соответственно) и Thai Mental Health Hotline (тел: 1323, только тайский язык).

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